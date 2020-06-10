Какие страны первыми пустят россиян: отвечает эксперт

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:00:58+03:00

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Правительство РФ частично открыло границы, разрешив гражданам выезжать в другие страны по учебе, работе, либо для ухода за родственниками. С начала августа 2020 года могут возобновиться международные рейсы для туристов. В этом уверен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По мнению Зотова, первыми россиян начнут пускать страны СНГ и государства с небольшим числом зараженных коронавирусом граждан.

Может быть открыто авиасообщение с Египтом и Грузией, этого ждут не только туристы, но и авиаотрасль, пишет News.ru. По его словам, из европейских стран первой для открытия авиасообщения с Россией по всей видимости будет Германия.

В этом году, по словам эксперта, туристический сезон не будет прибыльным для отрасли. Люди опасаются массовых скоплений людей. Многие россияне сейчас выбирают самостоятельный отдых, это безопаснее и дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU