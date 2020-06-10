«Купил за 15 тысяч»: на Урале поймали 15-летнего подростка на тонированном «Жигули»

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:48:00+03:00

Отец мальчика сказал полицейским, что сожалеет лишь о том, что сын не смог скрыться от ГИБДД

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В минувшие выходные в Асбесте, что в Свердловской области, полицейские остановили тонированный «Жигули», за рулем которого сидел 15-летний подросток. Он рассказал, что купил машину в Сухом Логу за 15 тысяч. О сделке знали и родители мальчика, но никак не остановили его, наоборот, поощряя поездки. Отец подростка сожалел лишь о том, что его сын не смог скрыться от полицейских.

- По факту управления транспортным средством лицом, не имеющим прав, инспекторами ДПС составлены процессуальные документы, машина помещена на спецстоянку, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Материал по факту нарушения ПДД уже направлен в Территориальную комиссию города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также по месту учебы подростка.

Кроме того, в тот же день полицейские Каменска-Уральского задержали восьмилетнего мальчика, который катался на мопеде, - ему разрешил отец. На взрослого составлен административный материал. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что управление без прав приводит к штрафу до 15 тысяч рублей. А собственнику, который передал машину, - до 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU