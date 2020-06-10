2020-06-10T14:25:12+03:00
Общество

До конца ноября в Екатеринбурге очистят 12 участков Исети

За работы подрядчику должны заплатить 2,5 миллиона
Мария Трапезникова
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До конца ноября в Екатеринбурге очистят 12 участков ИсетиДо конца ноября в Екатеринбурге очистят 12 участков ИсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 10 июня, в Екатеринбурге начали очищать от мусора городской пруд. Работы подрядная организация будет вести ежедневно вплоть до конца сезона. До 30 ноября планируется очистить порядка 12 участков реки Исети, на каждый из которых будет совершено до 29 выездов.

Как рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина, ежегодно с акватории вывозят около 100 тонн отходов. На сегодняшний день на полигоны отправлено уже 16 тонн: в основном, это старые покрышки, пластиковые бутылки и продырявленные колеса.

Напомним, что в этом году мэрия Екатеринбурга искала подрядчика, который и должен был заняться очисткой пруда. Заплатить ему за работы обещали 2,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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