Измеряют температуру и торгуют антисептиками: как Кольцово борется с коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:07:13+03:00

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Аэропорт Кольцово, как и другие общественные места, принимает все меры по обеспечению безопасности во время пандемии коронавируса. Так, на входе, в зоне досмотра, установлен тепловизор, с помощью которого проводится бесконтактная термометрия всех заходящих посетителей. Еще один такой аппарат установлен на выходе из галереи прилета в зале выдачи багажа – чтобы измерять температуру всем прилетающим.

В самом аэропорту установлены вендинговые аппараты, в которых можно купить маски, перчатки и антисептики. На входе в терминал, в контактных зонах, размещены диспансеры с кожным антисептиком.

Фото: пресс-служба Кольцово

- Места общего пользования, контактное оборудование зон досмотра и выходов на посадку, стойки регистрации обрабатываются дезсредствами, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Проводится дезинфекция автобусов и транспорта, который используется при обслуживании воздушных судов.

Для посетителей и сотрудников в аэропорту установлены таблички-напоминания, а также включено звуковое оповещение о соблюдении дистанции. Все работники обязаны носить СИЗы.

ИСТОЧНИК KP.RU