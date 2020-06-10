С арктическим оттенком: на Параде Победы в Екатеринбурге впервые проедет «северная техника»
Впервые в составе механизированной колонны во время Парада Победы, который пройдет в Екатеринбурге 24 июня, примет участие военная техника в арктическом камуфляже. Она окрашена в цвета подразделений, действующих в северных широтах. Вся техника покрыта тремя цветами – черный, белый и серый, цветами арктического географического пояса.
- Пройдут танки с газотурбинной силовой установкой Т-80, бронетранспортры БТР-82АМ мотострелкового полка танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобиль «Тигр» соединений специального назначения ЦВО, буксирующих прицеп с разведывательно-дозорными вездеходами АМ-1, -рассказали в пресс-службе ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО
Предварительно каждый образец техники будет тщательно продезинфицирован. Все военные, которые принимают участие в Параде Победы, также соблюдают меры санбезопасности: носят маски, перчатки, пользуются антисептиками и почти не контактируют с другими военнослужащими и гражданскими. Мы, кстати, подробно рассказывали, в какие дни пройдут тренировки, где и во сколько.
ИСТОЧНИК KP.RU