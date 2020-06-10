2020-06-10T13:48:01+03:00
Общество

С арктическим оттенком: на Параде Победы в Екатеринбурге впервые проедет «северная техника»

Машины окрашены в цвета арктического географического пояса: черный, белый и серый
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Впервые в составе механизированной колонны во время Парада Победы, который пройдет в Екатеринбурге 24 июня, примет участие военная техника в арктическом камуфляже. Она окрашена в цвета подразделений, действующих в северных широтах. Вся техника покрыта тремя цветами – черный, белый и серый, цветами арктического географического пояса.

- Пройдут танки с газотурбинной силовой установкой Т-80, бронетранспортры БТР-82АМ мотострелкового полка танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобиль «Тигр» соединений специального назначения ЦВО, буксирующих прицеп с разведывательно-дозорными вездеходами АМ-1, -рассказали в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Предварительно каждый образец техники будет тщательно продезинфицирован. Все военные, которые принимают участие в Параде Победы, также соблюдают меры санбезопасности: носят маски, перчатки, пользуются антисептиками и почти не контактируют с другими военнослужащими и гражданскими. Мы, кстати, подробно рассказывали, в какие дни пройдут тренировки, где и во сколько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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