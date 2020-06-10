День России 2020 в Екатеринбурге: хоровое пение и семейное караоке в режиме онлайн

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:32:19+03:00

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Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов

Празднования по случаю Дня России в Екатеринбурге пройдут в дистанционном режиме. Это связано с ограничениями, введенными из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказал замглавы Екатеринбурга Дмитрий Баранов.

Напомним, День России по всей стране отмечается 12 июня. В течение дня екатеринбуржцы увидят ряд онлайн-представлений. Например, проект «Арт-Поколение» представит клипы выпускников музыкальных школ, которые исполнят произведения о России, Урале и Екатеринбурге. В ходе проекта «История России – Арт» можно будет увидеть картины юных художников на исторические темы, а в рамках выставки «Один экспонат – вся Россия» можно будет увидеть музейные сокровища. Вместо традиционного хорового пения в Историческом сквере Баранов предложил присоединиться к семейному караоке, которое будет транслироваться по местному телевидению.

Финалом празднований станет световое шоу, правда, зрителей на него не пустят.

ИСТОЧНИК KP.RU