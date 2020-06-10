До 75 тысяч в сутки: в Екатеринбурге запустили новую линию по производству одноразовых масок

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:37:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге запустили новую линию по производству одноразовых медицинских масок. Выпуск начала компания «Чадолини», пообещав увеличить производительность до 75 тысяч штук в сутки и работать круглосуточно. Раньше, еще до начала пандемии, организация занималась пошивом одежды, но с введением самоизоляции перепрофилировалась.

- По нашим оценкам, спрос на эту продукцию будет сохраняться в ближайшие 2-3 года. Эффект масштаба позволит предложить низкую цену, - рассказала исполнительный директор компании Юлия Лопаницына. – На маски получено регистрационное удостоверение, что позволяет поставлять их в медицинские организации и аптеки.

Сотрудники изготавливают до 75 тысяч масок в суткиФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784210" frameborder="0"></iframe> Производство одноразовых масок в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

Помимо масок, рабочие начали шить одноразовые халаты, комбинезоны и комплекты врачей-инфекционистов. Предприятие уже заключило госконтракт на поставку масок в ряд ведомственных учреждений Свердловской области, продолжая обеспечивать муниципальных заказчиков, торговые и аптеки области и других субъектов РФ.

На закупку необходимого оборудования потратили 19 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше сотрудники шили одежду, а теперь - маскиФото: Алексей БУЛАТОВ

Инвестиции в проект составили порядка 19 миллионов. На эти деньги была куплена производственная линия, приобретены ручные ультразвуковые припаиватели, которые сокращают процент брака, а также оборудования для упаковки масок.

Больше фотографий с производства масок смотрите здесь:

ИСТОЧНИК KP.RU