2020-06-10T13:00:17+03:00
Общество

ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%

С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу с 20 до 15% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020»
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу с 20 до 15% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня.

«Мы поддерживаем инициативу Президента России по расширению доступности ипотечных кредитов для населения. ВТБ первым из банков принял решение, не дожидаясь выхода постановления Правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» до 15%. Это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту – 5%) и Дальневосточной ипотеки (ставка – 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления о соответствующих изменениях со стороны Правительства РФ.

На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдал свыше 9,6 тыс. кредитов на 27,7 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми банк провел более 22,2 тыс. сделок на 61 млрд рублей. В рамках Дальневосточной ипотеки ВТБ помог приобрести недвижимость 1,5 тыс. клиентам с суммой кредитов 5,7 млрд рублей.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День России 2020 в Екатеринбурге: хоровое пение и семейное караоке в режиме онлайн
До 75 тысяч в сутки: в Екатеринбурге запустили новую линию по производству одноразовых масок
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Обещала снять порчу: мошенница украла у екатеринбурженки 500 тысяч
На Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Квиз и другие современные онлайн-форматы использовала Свердловская детская железная дорога для аттестации воспитанников
В Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляции
В мэрии Екатеринбурга решают, привлекать ли горожан на голосование по Конституции РФ розыгрышами и лотереями
Центральная часть Екатеринбурга выбилась в лидеры по числу зараженных COVID-19
Для голосования по Конституции РФ больше 100 дворов Екатеринбурга превратят в избирательные участки
В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения
Пытались поджечь дважды: полиция Екатеринбурга проверяет ночной пожар на Уктусе
Чиновники решили устроить в Екатеринбурге световое шоу, на которое не пустят зрителей
Успели вынести газовые баллоны: на Среднем Урале сгорели семь гаражей