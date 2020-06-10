Обещала снять порчу: мошенница украла у екатеринбурженки 500 тысяч

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:27:11+03:00

«Целительница» в течение двух недель «обрабатывала» свою жертву, втираясь к ней в доверие

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В конце мая в полицию обратилась жительница Екатеринбурга, которая рассказала, что неизвестная украла у нее крупную сумму денег. Женщина призналась, что за две недели до этого она познакомилась на улице с пенсионеркой – та сама с ней заговорила, рассказав, что ее в будущем ждут проблемы со здоровьем.

- При этом мошенница уговорила женщину дать ей свой номер телефона. На следующий день незнакомка позвонила и начала запугивать потерпевшую тем, что на ней якобы лежит порча и, если ее не снять, то серьезно заболеют ее родные и она сама, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Собеседница говорила очень убедительно, и жертва согласилась с ней встретиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784192" frameborder="0"></iframe> Мошенница под предлогом снять порчу обокрала женщину на 500 тысяч.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

После этого в течение нескольких дней она «обрабатывала» доверчивую женщину, устраивая различные фокусы. Кроме этого «целительница» неоднократно забирала и возвращала драгоценности своей жертвы – это еще больше укрепляло доверие к ней. В итоге мошенница заявила, что порчу нужно перевести на деньги, вот только сумма для этого нужна была очень большая.

- Тогда женщина оформила кредит на 500 тысяч и сняла деньги со своих счетов, - добавили в полиции. – В назначенный день они вновь встретились во дворах на улице Шварца, где потерпевшая по просьбе мошенницы передала ей всю сумму якобы на хранение. После этого «целительница» скрылась. Через некоторое время женщина осознала свою ошибку, попыталась связаться с ней, но было уже поздно.

Сейчас полиция завела и расследует уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские просят всех, кому знакома эта «целительница», позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-12 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU