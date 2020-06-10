2020-06-10T11:55:34+03:00
Общество

На Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ

Мероприятие пройдет ровно неделю – с 25 июня по 1 июля
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФНа Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Общественной палате Свердловской области запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Все желающие могут позвонить по номеру: 8 (800) 550-40-96. Он работает по будням с 9:00 до 18:00.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет по всей России в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. В этот период участковые избирательные комиссии будут работать с 8:00 до 20:00.

Оставить свой голос можно и другим способом – вызвать на дом участковую избирательную комиссию. Для участников сформируют специальные пакеты, в которых поместят бюллетень для голосования, заявление о предоставлении возможности голосования вне помещения, одноразовые перчатки, маска, ручка, санитайзер и буклет.

- Переносной ящик для голосования, куда избиратель опускает бюллетень, члены комиссии установят рядом с дверью голосующего, а указанный пакет разместят на дверной ручке, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Все документы можно будет заполнить у себя в квартире, после чего опустить в оставленный у двери ящик.

На избирательных участках также будут соблюдены все меры санбезопасности: дистанция не меньше двух метров, на входе волонтеры будут раздавать маски, перчатки, антисептики и ручки. Каждому избирателю измерят температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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