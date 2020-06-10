2020-06-10T11:36:50+03:00
Общество

Квиз и другие современные онлайн-форматы использовала Свердловская детская железная дорога для аттестации воспитанников

Воспитанники ДЖД в Екатеринбурге и технопарка «Кванториум» прошли итоговую и промежуточную аттестацию дистанционно
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Фото: ДЖДФото: ДЖД
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Воспитанники Свердловской детской железной дороги (ДЖД) в Екатеринбурге и технопарка «Кванториум», действующего на ее базе, прошли итоговую и промежуточную аттестацию дистанционно. Проверка знаний была организована в форматах квиза, онлайн-тестирования, защиты презентаций и командных проектов. Для взаимодействия между преподавателями, экспертами и учениками использовались современные цифровые платформы и сервисы.

Для групп первого и второго годов обучения на ДЖД аттестация была промежуточной. Для групп третьего года – итоговая, т.к. он является выпускным. Ребята, выбравшие один из вариативных модулей (четвертый год обучения), завершили подготовку по таким курсам, как транспортно-логистический комплекс, паровозное дело и машинист тепловоза.

В технопарке «Кванториум» прошла предварительная защита проектов, над которыми воспитанники работали в течение всего учебного года. На суд преподавателей и приглашенных экспертов юные исследователи представили несколько десятков перспективных разработок в области промышленного дизайна, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий, робототехники и энергетики. К примеру, в стадии реализации находятся приложения для виртуальных экскурсий по территории ЦПКиО им.Маяковского, для исследования планет Солнечной системы, а также интерактивная игра для изучения английского языка.

Фото: ДЖД

Фото: ДЖД

Летом с использованием современных дистанционных технологий на базе ДЖД и технопарка «Кванториум» организован детский онлайн-лагерь. Помимо интересных развлекательных мероприятий, его программа предусматривает ознакомление ребят с основными железнодорожными профессиями в форме деловых игр, викторин, квестов и др. В настоящее время лагерь «посещают» более 200 детей.

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Свердловская детская железная дорога в Екатеринбурге является центром дополнительного обучения и профориентации школьников. На ДЖД занимаются 1200 детей в возрасте от 10 до 16 лет. С октября по май ребята изучают теорию, а летом проходят производственную практику на малой магистрали в ЦПКиО им. Маяковского.

Технопарк «Кванториум», созданный на базе ДЖД – инновационная площадка для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. Около 400 воспитанников в возрасте от 11 до 17 лет проходят обучение по таким направлениям (квантумам), как промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум, хайтек, ПромРобо (промышленные роботы) и энерджи (энергетика).

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