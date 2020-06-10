2020-06-10T11:27:58+03:00
Общество

В Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляции

Помещение опечатали на 30 суток
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляцииВ Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге суд наказал частный детский сад «Теремок», расположенный на Бакинских Комиссаров, за то, что он работал во время самоизоляции, вопреки указу губернатора Евгения Куйвашева. Сотрудников поймали в середине мая – во время рейдов Роспотребнадзор выяснил, что в помещении больше 10 часов, без прогулок, находились пять детей в возрасте от полутора лет.

- При этом при приеме детей работниками детсада были нарушены санитарные требования по организации входного фильтра, обработке рук кожными антисептиками, сами воспитатели не были обеспечены запасом одноразовых масок и моющих дезинфицирующих средств, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Вечером отдавал детей родителям также сотрудник без маски.

В итоге специалисты Роспотребнадзора обратились в суд с требованием закрыть детсад на 30 суток за все вышеперечисленные нарушения. Однако владелец с решением не согласилась и решила обжаловать его в Свердловском областном суде, объяснив, что запрет был законодательно не закрепленным. Но менять решение не стали, и учреждение опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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