2020-06-10T11:28:13+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга решают, привлекать ли горожан на голосование по Конституции РФ розыгрышами и лотереями

Параллельно на избирательных участках пройдет сбор подписей за свердловские «Города трудовой доблести»
Данил СВЕЧКОВ
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Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 25 июня по 1 июля жители Екатеринбурга, да и всей России будут принимать решение по поправкам в Конституцию РФ. В мэрии уральской столицы отметили, что также 1 июля на избирательных участках пройдет еще и голосование, по результатам которого городам, помогавшим фронту во время Великой Отечественной войны, присвоят звание «Город трудовой доблести» - среди кандидатов есть и Екатеринбург.

Вместе с тем сейчас перед городскими властями стоит задача - провести большую разъяснительную работу, чтобы убедить горожан прийти на голосование. Кроме того, возможно, во время голосования на избирательных участках будут предприниматься и другие меры по привлечению людей, такие как розыгрыши и лотереи.

- Решения по розыгрышам и лотереям мы на сегодня обсуждаем. Думаю, что они будут приняты в ближайшее время, - отметил Александр Высокинский, глава Екатеринбурга.

Добавим, что проголосовать можно будет не только на избирательных участках, но и на дому, а в некоторых случаях и в своем дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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