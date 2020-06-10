В мэрии Екатеринбурга решают, привлекать ли горожан на голосование по Конституции РФ розыгрышами и лотереями

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:28:13+03:00

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С 25 июня по 1 июля жители Екатеринбурга, да и всей России будут принимать решение по поправкам в Конституцию РФ. В мэрии уральской столицы отметили, что также 1 июля на избирательных участках пройдет еще и голосование, по результатам которого городам, помогавшим фронту во время Великой Отечественной войны, присвоят звание «Город трудовой доблести» - среди кандидатов есть и Екатеринбург.

Вместе с тем сейчас перед городскими властями стоит задача - провести большую разъяснительную работу, чтобы убедить горожан прийти на голосование. Кроме того, возможно, во время голосования на избирательных участках будут предприниматься и другие меры по привлечению людей, такие как розыгрыши и лотереи.

- Решения по розыгрышам и лотереям мы на сегодня обсуждаем. Думаю, что они будут приняты в ближайшее время, - отметил Александр Высокинский, глава Екатеринбурга.

Добавим, что проголосовать можно будет не только на избирательных участках, но и на дому, а в некоторых случаях и в своем дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU