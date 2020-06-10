Центральная часть Екатеринбурга выбилась в лидеры по числу зараженных COVID-19

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил новые данные по районам, в которых выявлено больше всего зараженных коронавирусом. Напомним, изначально первую строчку в антирейтинге занял Железнодорожный район, после этого в его территории прошли рейды полиции и Роспотребнадзора. Затем в лидеры выбился Орджоникидзевский район.

Согласно обновленным данным, количество заболевших резко возросло в Ленинском и Верх-Исетском районах. Это связано с массовыми гуляниями горожан в центре Екатеринбурга, рассказал мэр в прямом эфире «41 канала». Чтобы снизить число зараженных, в центральной части ежедневно проводится разъяснительная работа со всеми гуляющими и выписываются штрафы.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано уже больше восьми тысяч заболевших. Только за сегодняшний день подтвердился диагноз у 284 человек. Кроме того, с начала пандемии медикам удалось поставить на ноги 3 642 пациента, еще 48 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU