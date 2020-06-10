Для голосования по Конституции РФ больше 100 дворов Екатеринбурга превратят в избирательные участки

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:07:27+03:00

На самих избирательных участках в привычных кабинках для голосования не будет ширм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В них поставят палатки и шатры, в которых можно будет проголосовать, не отходя от дома

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1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Однако из-за пандемии коронавируса, организовано оно будет по-особенному. Во-первых, голосовать можно будет начиная с 25 июня. Кроме того на входе на избирательные участки горожанам выдадут одноразовые ручки и средства защиты. Также в мэрии Екатеринбурга сегодня, 10 июня, рассказали, что жители некоторых домов смогут проголосовать в своем дворе.

- Мы дадим возможность проголосовать у дома, - отмечает Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Порядка 100 мобильных участков в ежедневном режиме будет работать. Всего же в Екатеринбурге 550 избирательных участков готовы.

Проголосовать можно будет также, не выходя из дома. Члены избирательных комиссий с урнами и в средствах защиты сами придут к тем, кто изъявит такое желание.

- Будет создан колл-центр, люди смогут позвонить на единый телефон, выразить желание проголосовать на дому и представители избирательной комиссии с соблюдением норм безопасности придут к гражданам и предоставят такую возможность, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU