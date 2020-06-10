2020-06-10T11:07:27+03:00
Общество

Для голосования по Конституции РФ больше 100 дворов Екатеринбурга превратят в избирательные участки

В них поставят палатки и шатры, в которых можно будет проголосовать, не отходя от дома
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
На самих избирательных участках в привычных кабинках для голосования не будет ширм.На самих избирательных участках в привычных кабинках для голосования не будет ширм.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Однако из-за пандемии коронавируса, организовано оно будет по-особенному. Во-первых, голосовать можно будет начиная с 25 июня. Кроме того на входе на избирательные участки горожанам выдадут одноразовые ручки и средства защиты. Также в мэрии Екатеринбурга сегодня, 10 июня, рассказали, что жители некоторых домов смогут проголосовать в своем дворе.

- Мы дадим возможность проголосовать у дома, - отмечает Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Порядка 100 мобильных участков в ежедневном режиме будет работать. Всего же в Екатеринбурге 550 избирательных участков готовы.

Проголосовать можно будет также, не выходя из дома. Члены избирательных комиссий с урнами и в средствах защиты сами придут к тем, кто изъявит такое желание.

- Будет создан колл-центр, люди смогут позвонить на единый телефон, выразить желание проголосовать на дому и представители избирательной комиссии с соблюдением норм безопасности придут к гражданам и предоставят такую возможность, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День России 2020 в Екатеринбурге: хоровое пение и семейное караоке в режиме онлайн
До 75 тысяч в сутки: в Екатеринбурге запустили новую линию по производству одноразовых масок
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Обещала снять порчу: мошенница украла у екатеринбурженки 500 тысяч
На Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Квиз и другие современные онлайн-форматы использовала Свердловская детская железная дорога для аттестации воспитанников
В Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляции
В мэрии Екатеринбурга решают, привлекать ли горожан на голосование по Конституции РФ розыгрышами и лотереями
Центральная часть Екатеринбурга выбилась в лидеры по числу зараженных COVID-19
Для голосования по Конституции РФ больше 100 дворов Екатеринбурга превратят в избирательные участки
В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения
Пытались поджечь дважды: полиция Екатеринбурга проверяет ночной пожар на Уктусе
Чиновники решили устроить в Екатеринбурге световое шоу, на которое не пустят зрителей
Успели вынести газовые баллоны: на Среднем Урале сгорели семь гаражей