10 Июнь 2020 2020-06-10T11:02:53+03:00

В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения Фото: Алексей БУЛАТОВ

После проведения всех противоэпидемических мероприятий больница вернется к работе в штатном режиме

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В ГКБ №40 в Екатеринбурга, которая является основным медцентром, куда госпитализируют заболевших коронавирусом, на карантин закрылись четыре отделения: сосудистой, гнойной хирургии, онкомаммологии и лор-отделение.

- После проведения положенных противоэпидемических мероприятий подразделения медицинского учреждения вернутся к штатной работе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном оперштабе. – Пациенты направляются в отделения муниципальных и областных по профилю заболеваний – в соответствии со схемами маршрутизации.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано уже больше восьми тысяч заболевших. Только за сегодняшний день подтвердился диагноз у 284 человек. Кроме того, с начала пандемии медикам удалось поставить на ноги 3 642 пациента, еще 48 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU