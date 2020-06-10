2020-06-10T11:02:53+03:00
Общество

В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения

После проведения всех противоэпидемических мероприятий больница вернется к работе в штатном режиме
Мария Трапезникова
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В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделенияВ ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ГКБ №40 в Екатеринбурга, которая является основным медцентром, куда госпитализируют заболевших коронавирусом, на карантин закрылись четыре отделения: сосудистой, гнойной хирургии, онкомаммологии и лор-отделение.

- После проведения положенных противоэпидемических мероприятий подразделения медицинского учреждения вернутся к штатной работе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном оперштабе. – Пациенты направляются в отделения муниципальных и областных по профилю заболеваний – в соответствии со схемами маршрутизации.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано уже больше восьми тысяч заболевших. Только за сегодняшний день подтвердился диагноз у 284 человек. Кроме того, с начала пандемии медикам удалось поставить на ноги 3 642 пациента, еще 48 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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