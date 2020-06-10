Пытались поджечь дважды: полиция Екатеринбурга проверяет ночной пожар на Уктусе
Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе Уктуса, произошел серьезный пожар. Около 03:56 диспетчеры МЧС получили вызов о том, что на улице Походная горит частный деревянный дом. На место отправились 28 спасателей на семи спецмашинах.
- На площади в 100 квадратных метров огонь уничтожил кровлю, перегородки, перекрытие и домашнее имущество частного дома на двух хозяев, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек.
Огонь потушили через час. В 06:48 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным спасателей все, к счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы и местные жители считают, что это был поджог. Причем спалить дом пытались дважды. На место даже выезжала полиция.
- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Федора Добуляка. Сотрудники полиции организовали проверку, в ходе которой устанавливаются обстоятельства инцидента, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По результатам проверочный мероприятий будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU