2020-06-10T10:39:10+03:00
Общество

Чиновники решили устроить в Екатеринбурге световое шоу, на которое не пустят зрителей

Его планируют провести на площади 1905 года по случаю Дня России
Евгений СТОЯНОВ
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Световое шоу начнется в 23;45 на парковке площади 1905 годаСветовое шоу начнется в 23;45 на парковке площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В День России, который отмечается по всей стране 12 июня, в Екатеринбурге пройдет световое шоу. Правда, горожане смогут увидеть его лишь в онлайн-режиме. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов.

- Пока у нас это в планах и не согласовано с силовыми структурами, но мы надеемся, что нам это разрешат. Световое шоу, которое мы устроим на парковке площади 1905 года, станет финалом проведения Дня России, - рассказал Дмитрий Баранов.

Он уточнил, что шоу планируют начать в 23:45. Параллельно представление пройдет на еще одной площадке и будет транслироваться на здание правительства, расположенное на Октябрьской площади.

- Но никто туда допущен не будет. Потому что у нас действует режим ограничений. Поэтому будут квадракоптеры и профессиональные камеры, которые будут это транслировать в режиме онлайн, - уточнил замглавы Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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