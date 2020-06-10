Успели вынести газовые баллоны: на Среднем Урале сгорели семь гаражей

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:24:26+03:00

К счастью, никто в пожаре не пострадал

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Ранним утром 10 июня в Верхнем Тагиле, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. Около 06:55 диспетчеры МЧС получили вызов о том, что на улице Строителей загорелись гаражи. На место отправились 14 спасателей на четырех спецмашинах.

- Огонь быстро распространялся по деревянным обрешеткам кровли и перекрытиям гаражей. Были повреждены семь гаражей на площади в 200 «квадратов», - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Для того, чтобы не допустить распространение огня на соседние гаражи, спасатели разобрали кровлю крайних горящих гаражей, тем самым создав противопожарные разрывы. Из помещения были экстренно вынесены восемь газовых баллонов и несколько транспортных средств: машину, мопед и мотоблок. Благодаря этому удалось предотвратить сильные взрывы.

С огнем удалось справиться в течение 40 минут. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают точную причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU