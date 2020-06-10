2020-06-10T10:15:36+03:00
Звезды

«Там же вход в Нарнию!»: Мария Погребняк заперла в шкафу троих детей

Возможно, так она решила немного отдохнуть от семейных хлопот. Новый пост в Instagram оценила и Юлия Барановская
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: InstagramФото: Instagram
Изменить размер текста:

Светская львица Мария Погребняк опубликовало новое юмористическое видео с участием своих сыновей. Жена нападающего «Урала» заманила детей в шкаф под предлогом, что там находится вход в Нарнию.

Мария Погребняк загнала детей в шкаф.Видео: instagram.com/mariapoga_/

- Мама, это же бред! – воскликнул один из сыновей.

- Антинаучно! – добавил младший ребенок.

- Ну, тогда я первая пойду! – сказала Мария, тем самым спровоцировав детей.

Ролик понравился и ведущей «Первого канала» и бывшей жене Андрея Аршавина Юлии Барановской.

- Я так рада, что вы с мальчишками здоровы и все позади, - написала Барановская. В ответ Погребняк предложила знакомой встретиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День России 2020 в Екатеринбурге: хоровое пение и семейное караоке в режиме онлайн
До 75 тысяч в сутки: в Екатеринбурге запустили новую линию по производству одноразовых масок
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Обещала снять порчу: мошенница украла у екатеринбурженки 500 тысяч
На Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Квиз и другие современные онлайн-форматы использовала Свердловская детская железная дорога для аттестации воспитанников
В Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляции
В мэрии Екатеринбурга решают, привлекать ли горожан на голосование по Конституции РФ розыгрышами и лотереями
Центральная часть Екатеринбурга выбилась в лидеры по числу зараженных COVID-19
Для голосования по Конституции РФ больше 100 дворов Екатеринбурга превратят в избирательные участки
В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения
Пытались поджечь дважды: полиция Екатеринбурга проверяет ночной пожар на Уктусе
Чиновники решили устроить в Екатеринбурге световое шоу, на которое не пустят зрителей
Успели вынести газовые баллоны: на Среднем Урале сгорели семь гаражей