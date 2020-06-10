«Там же вход в Нарнию!»: Мария Погребняк заперла в шкафу троих детей

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:15:36+03:00

Возможно, так она решила немного отдохнуть от семейных хлопот. Новый пост в Instagram оценила и Юлия Барановская

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Светская львица Мария Погребняк опубликовало новое юмористическое видео с участием своих сыновей. Жена нападающего «Урала» заманила детей в шкаф под предлогом, что там находится вход в Нарнию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784161" frameborder="0"></iframe> Мария Погребняк загнала детей в шкаф.Видео: instagram.com/mariapoga_/

- Мама, это же бред! – воскликнул один из сыновей.

- Антинаучно! – добавил младший ребенок.

- Ну, тогда я первая пойду! – сказала Мария, тем самым спровоцировав детей.

Ролик понравился и ведущей «Первого канала» и бывшей жене Андрея Аршавина Юлии Барановской.

- Я так рада, что вы с мальчишками здоровы и все позади, - написала Барановская. В ответ Погребняк предложила знакомой встретиться.

ИСТОЧНИК KP.RU