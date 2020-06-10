«Там же вход в Нарнию!»: Мария Погребняк заперла в шкафу троих детей
Светская львица Мария Погребняк опубликовало новое юмористическое видео с участием своих сыновей. Жена нападающего «Урала» заманила детей в шкаф под предлогом, что там находится вход в Нарнию.
Мария Погребняк загнала детей в шкаф.Видео: instagram.com/mariapoga_/
- Мама, это же бред! – воскликнул один из сыновей.
- Антинаучно! – добавил младший ребенок.
- Ну, тогда я первая пойду! – сказала Мария, тем самым спровоцировав детей.
Ролик понравился и ведущей «Первого канала» и бывшей жене Андрея Аршавина Юлии Барановской.
- Я так рада, что вы с мальчишками здоровы и все позади, - написала Барановская. В ответ Погребняк предложила знакомой встретиться.
ИСТОЧНИК KP.RU