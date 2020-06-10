2020-06-10T09:44:08+03:00
Происшествия

Полицейские Екатеринбурга поймали мужчину, избившего и ограбившего пенсионера

Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Минувшим днем, 10 июня, в полицию Екатеринбурга от продавца магазина на улице Титова, 44А поступило сообщение о нападении двух неизвестных на пожилого мужчину. Один из молодых людей серьезно избил прохожего, выхватил сумку и сбежал. Когда на место приехал наряд полиции, пенсионера там уже не было. Изучив съемки с камер видеонаблюдения, силовики отправились на поиски.

- Во дворах на Титова, 1 заметили похожего по приметам мужчину. Полицейские не ошиблись – это и был тот самый подозреваемый, который нанес пенсионеру несколько ударов и выхватил сумку, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина, работающий мойщиком машин, признался в содеянном. Оказалось, ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение. На него завели новое уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до семи лет тюрьмы. На время следствия он будет находиться под стражей. Самого пенсионера нашли чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полицейские Екатеринбурга поймали мужчину, избившего и ограбившего пенсионера
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