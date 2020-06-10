2020-06-10T09:23:19+03:00
Общество

Над трассой «Пермь – Екатеринбург» восстановили пешеходный переход

Ради этого на 40 минут дорожники перекрывали движение транспорта
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"
Изменить размер текста:

В ночь на 10 июня на 334-м километре трассы Р-242 «ПермьЕкатеринбург» строители смонтировали надземный пешеходный переход. Ради этого на 40 минут дорожники перекрывали движение в оба направления.

- В конце декабря прошлого года на участке произошло ДТП. Манипулятор с поднятой стрелой повредил пролетные строения надземного пешеходного перехода, - напомнили в пресс-службе ФКУ «Уральуправтодор». – По результатам обследования было принято решение закрыть его для пешеходов, поскольку передвижение по нему было небезопасно.

Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

Пешеходам на протяжении нескольких месяцев приходилось переходить трассу через подземный переход, установленный в 300-х метрах. Но все неудобства позади – теперь дорогу можно безопасно переходить по новой конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские Екатеринбурга поймали мужчину, избившего и ограбившего пенсионера
Над трассой «Пермь – Екатеринбург» восстановили пешеходный переход
Уральца отправили в тюрьму за кражу 11 дорогих иномарок на 18 миллионов
Не могли дождаться денег четыре месяца: уральский бизнесмен задолжал 30 миллионов своим работникам
Свердловские спасатели проверяют, готовы ли детские лагеря к внезапным пожарам
Мэрия Екатеринбурга потратит три миллиона на то, чтобы очистить город от граффити
В Екатеринбурге за 41 миллион отремонтируют тепломагистраль на Опалихинской
В Екатеринбурге за 350 миллионов продают ТЦ рядом с ЖД вокзалом
«Мы готовы были драться с любым»: уральский боец Петр Ян подписал контракт на титульный бой в UFC
«Испугался родителей и уехал»: в Екатеринбурге подросток без прав сбил пятилетнего мальчика на самокате
Стильно и минималистично: на берегу Шарташа установят 200-метровую скамейку
Придется потерпеть: ради тренировки Парада Победы на Вторчермете снова перекроют улицу
Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне
Напился под Рождество: беглый олигарх рассказал о встрече с Ефремовым в Лондоне
«Думайте трезвой головой»: звезда «Уральских пельменей» прокомментировал аварию с Ефремовым
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
В Свердловской области начнут действовать дневные «часы тишины»
Банк Уралсиб предлагает новую памятную серебряную монету «Калининград»