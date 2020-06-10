Над трассой «Пермь – Екатеринбург» восстановили пешеходный переход
В ночь на 10 июня на 334-м километре трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург» строители смонтировали надземный пешеходный переход. Ради этого на 40 минут дорожники перекрывали движение в оба направления.
- В конце декабря прошлого года на участке произошло ДТП. Манипулятор с поднятой стрелой повредил пролетные строения надземного пешеходного перехода, - напомнили в пресс-службе ФКУ «Уральуправтодор». – По результатам обследования было принято решение закрыть его для пешеходов, поскольку передвижение по нему было небезопасно.
Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"
Пешеходам на протяжении нескольких месяцев приходилось переходить трассу через подземный переход, установленный в 300-х метрах. Но все неудобства позади – теперь дорогу можно безопасно переходить по новой конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU