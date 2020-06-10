2020-06-10T09:14:32+03:00
Происшествия

Уральца отправили в тюрьму за кражу 11 дорогих иномарок на 18 миллионов

Предпочтение он отдавал машинам марки Toyota и Lexus
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральца отправили в тюрьму за кражу 11 дорогих иномарок на 18 миллионовУральца отправили в тюрьму за кражу 11 дорогих иномарок на 18 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили 28-летнего жителя Первоуральска, которого обвиняют в краже 11 дорогих иномарок на 18 миллионов рублей. Прокуратура с подсудимым заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Мужчина орудовал с декабря 2017 по август 2018 года по ночам – подыскивал интересующие машины и, используя специальные техсредства, вскрывал охранные сигнализации, после чего угонял автомобили. Предпочтение он отдавал иномаркам марки Toyota и Lexus, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего он угнал 11 машин общей стоимостью больше 18 миллионов рублей. Часть из них вернули владельцам. На мужчину завели уголовное дело. Верх-Исетский районный суд назначил ему 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали больше 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские Екатеринбурга поймали мужчину, избившего и ограбившего пенсионера
Над трассой «Пермь – Екатеринбург» восстановили пешеходный переход
Уральца отправили в тюрьму за кражу 11 дорогих иномарок на 18 миллионов
Не могли дождаться денег четыре месяца: уральский бизнесмен задолжал 30 миллионов своим работникам
Свердловские спасатели проверяют, готовы ли детские лагеря к внезапным пожарам
Мэрия Екатеринбурга потратит три миллиона на то, чтобы очистить город от граффити
В Екатеринбурге за 41 миллион отремонтируют тепломагистраль на Опалихинской
В Екатеринбурге за 350 миллионов продают ТЦ рядом с ЖД вокзалом
«Мы готовы были драться с любым»: уральский боец Петр Ян подписал контракт на титульный бой в UFC
«Испугался родителей и уехал»: в Екатеринбурге подросток без прав сбил пятилетнего мальчика на самокате
Стильно и минималистично: на берегу Шарташа установят 200-метровую скамейку
Придется потерпеть: ради тренировки Парада Победы на Вторчермете снова перекроют улицу
Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне
Напился под Рождество: беглый олигарх рассказал о встрече с Ефремовым в Лондоне
«Думайте трезвой головой»: звезда «Уральских пельменей» прокомментировал аварию с Ефремовым
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
В Свердловской области начнут действовать дневные «часы тишины»
Банк Уралсиб предлагает новую памятную серебряную монету «Калининград»