10 Июнь 2020 2020-06-10T09:14:32+03:00

Уральца отправили в тюрьму за кражу 11 дорогих иномарок на 18 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под суд отправили 28-летнего жителя Первоуральска, которого обвиняют в краже 11 дорогих иномарок на 18 миллионов рублей. Прокуратура с подсудимым заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Мужчина орудовал с декабря 2017 по август 2018 года по ночам – подыскивал интересующие машины и, используя специальные техсредства, вскрывал охранные сигнализации, после чего угонял автомобили. Предпочтение он отдавал иномаркам марки Toyota и Lexus, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего он угнал 11 машин общей стоимостью больше 18 миллионов рублей. Часть из них вернули владельцам. На мужчину завели уголовное дело. Верх-Исетский районный суд назначил ему 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали больше 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU