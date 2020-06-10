Свердловские спасатели проверяют, готовы ли детские лагеря к внезапным пожарам

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:34:44+03:00

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Этим летом на Среднем Урале детские лагеря готовятся принять порядка 416 тысяч детей. Чтобы не допустить пожаров и трагедий, спасатели МЧС начали проверять учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности. Всего заявки подали порядка 1 144 лагерей, всех их специалисты обязательно посетят до приема детей. Основная часть проверок должна завершиться до конца июня.

Одним из первых прошел проверку загородный лагерь «Буревестник», который находится в Сысертском ГО – этим летом он примет порядка 270 детей. Спасатели особое внимание уделили состоянию эвакуационных путей и выходов, проездов и подъездов к зданиям, а также наличию планов эвакуации.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Изучалось наличие в достаточном количестве первичных средств пожаротушения, исправности системы оповещения и управления эвакуацией людей, передаче сигнала о пожаре в пожарную часть автоматически, - рассказал начальник территориального отдела надзорной деятельности Сысертского района подполковник внутренней службы Сергей Макаров.

В лагере нашли лишь один минус – мусор на пути эвакуации после ремонтов. Его нужно будет убрать в ближайшие дни, после чего специалисты приедут с проверкой вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU