2020-06-10T08:06:22+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга потратит три миллиона на то, чтобы очистить город от граффити

Рисунки удалят со стен подземных переходов и объектов благоустройства
Мария Трапезникова
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Мэрия Екатеринбурга потратит три миллиона на то, чтобы очистить город от граффитиМэрия Екатеринбурга потратит три миллиона на то, чтобы очистить город от граффитиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который очистят город от граффити. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, за работы мэрия готова заплатить больше трех миллионов.

На портале выделено две заявки. Первая – стоимостью 807 тысяч. За эти деньги нужно будет очистить 530 «квадратов» настенной плитки в подземных переходах. Вторая – чуть больше двух миллионов, на них нужно будет привести в порядок поликарбонат на объектах благоустройства.

- В период работ на объектах должны быть установлены ограждения, плакаты для информирования граждан. Должен быть назначен специальный дежурный, осуществляющий безопасный проход горожан, - сообщается в документации. – По согласованию с ГИБДД могут быть выставлены дорожные знаки.

Подрядчика выберут 19 июня. Работы продлятся с 1 июля по 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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