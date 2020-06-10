10 Июнь 2020 2020-06-10T08:06:22+03:00

Мэрия Екатеринбурга потратит три миллиона на то, чтобы очистить город от граффити Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который очистят город от граффити. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, за работы мэрия готова заплатить больше трех миллионов.

На портале выделено две заявки. Первая – стоимостью 807 тысяч. За эти деньги нужно будет очистить 530 «квадратов» настенной плитки в подземных переходах. Вторая – чуть больше двух миллионов, на них нужно будет привести в порядок поликарбонат на объектах благоустройства.

- В период работ на объектах должны быть установлены ограждения, плакаты для информирования граждан. Должен быть назначен специальный дежурный, осуществляющий безопасный проход горожан, - сообщается в документации. – По согласованию с ГИБДД могут быть выставлены дорожные знаки.

Подрядчика выберут 19 июня. Работы продлятся с 1 июля по 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU