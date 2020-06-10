Мэрия Екатеринбурга потратит три миллиона на то, чтобы очистить город от граффити
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который очистят город от граффити. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, за работы мэрия готова заплатить больше трех миллионов.
На портале выделено две заявки. Первая – стоимостью 807 тысяч. За эти деньги нужно будет очистить 530 «квадратов» настенной плитки в подземных переходах. Вторая – чуть больше двух миллионов, на них нужно будет привести в порядок поликарбонат на объектах благоустройства.
- В период работ на объектах должны быть установлены ограждения, плакаты для информирования граждан. Должен быть назначен специальный дежурный, осуществляющий безопасный проход горожан, - сообщается в документации. – По согласованию с ГИБДД могут быть выставлены дорожные знаки.
Подрядчика выберут 19 июня. Работы продлятся с 1 июля по 10 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU