В Екатеринбурге за 41 миллион отремонтируют тепломагистраль на Опалихинской

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:52:00+03:00

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Специалисты ЕТК в Екатеринбурге начали реконструкцию и модернизацию тепломагистрали М-29 по улице Опалихинская. Она обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома, детские сады, больницы, а также один ФОК. Стоимость работ – порядка 41 миллиона рублей.

- Новые трубы, диаметром 500 миллиметров, защищены современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Вместо устаревших задвижек будут установлены современные шаровые краны. В результате потребители получат надежные теплоснабжение не менее, чем на 30 лет.

Сейчас энергетики завершили земляные работы и приступили к демонтажу изношенных конструкций теплокамер и запорной арматуры. Работы осложняются только тем, что участок трассы проложен под горой, на большой глубине. Поэтому, чтобы уложиться в график, специалистам приходится работать сверхурочно. Но, как заверяют в ЕТК, местным жителям переживать не стоит – горячую воду и тепло у них отключать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU