2020-06-10T07:34:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 350 миллионов продают ТЦ рядом с ЖД вокзалом

В здании остается большое количество известных магазинов-арендаторов
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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В Екатеринбурге выставили на продажу ТЦ «Свердловск», который находится рядом с ЖД вокзалом и Северным автовокзалом. А еще на одном фундаменте он стоит с недостроенным зданием, вокруг которого уже долгое время идут споры – можно его сносить или нет.

В ТЦ большое количество магазинов, таких как «ДНС», «Верный», «Фикс Прайс», а также сетей кафе и ресторанов.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

- Бизнес востребован вне зависимости от кризисов, валютных колебаний и пандемий, - уточняется в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Здание имеет основной вход и служебные, предусмотрена зона для служебного транспорта, есть парковочная зона для посетителей. Здание оснащено охранной и пожарной сигнализациями.

Кстати, накануне губернатор Евгений Куйвашев выпустил указ о смягчении режима самоизоляции, согласно которому со вчерашнего дня было разрешено работать магазинам, у которых есть отдельные входы с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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