«Мы готовы были драться с любым»: уральский боец Петр Ян подписал контракт на титульный бой в UFC

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:20:44+03:00

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Уральский боец UFC Петр Ян из клуба «Архангел Михаил» подписал контракт на титульный бой в наилегчайшем весе. Его соперником станет экс-чемпион, бразилец Жозе Алдо. Яну потребовалось чуть больше двух лет, чтобы получить право на бой за этот титул. Он дебютировал в UFC 23 июня 2018 года победой над японцем Тэруто Исихара и с тех пор провел еще пять успешных поединков. Для Петра бой с Алдо станет первой пятираундовой встречей в UFC и четвертой в карьере.

- Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие, - рассказал менеджер бойца Саят Абрахманов. – Понятное дело, мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор пал на Алдо. Мы не считаем, что бой будет легким, но уверены, что Петр станет чемпионом.

Напомним, сейчас Петр Ян вот уже третий месяц находится на сборах в Таиланде. Во время карантина он тренировался дома, прямо у себя в гараже. Но две недели назад залы в стране открыли, поэтому боец начал полноценные тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU