Придется потерпеть: ради тренировки Парада Победы на Вторчермете снова перекроют улицу
Сегодня, 10 июня, в Екатеринбурге пройдет очередная тренировка Парада Победы. Напомним, что он пройдет уже чрез две недели, 24 июня. В связи с этим сотрудники ГИБДД снова перекроют движение по 2-й Новосибирской, в районе Вторчермета, с 10:00 до 13:00. По улице пройдет больше 100 единиц боевой техники.
- Возглавит парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34, участвовавший в прорыве Манесова моста в Праге под командованием Ивана Гончаренко, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Также историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152 и мотоциклами МВ-650. Перед проведением тренировки каждая машина будет тщательно продезинфицирована.
Еще одна утренняя тренировка пройдет 13 июня – также по 2-й Новосибирской. А начиная с 14 июня стартуют ночные тренировки пешей колонны на проспекте Ленина: движение перекроют с 20:00 по улицам Малышева и Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU