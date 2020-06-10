Придется потерпеть: ради тренировки Парада Победы на Вторчермете снова перекроют улицу

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:14:29+03:00

По 2-й Новосибирской нельзя будет проехать с 10:00 до 13:00

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Сегодня, 10 июня, в Екатеринбурге пройдет очередная тренировка Парада Победы. Напомним, что он пройдет уже чрез две недели, 24 июня. В связи с этим сотрудники ГИБДД снова перекроют движение по 2-й Новосибирской, в районе Вторчермета, с 10:00 до 13:00. По улице пройдет больше 100 единиц боевой техники.

- Возглавит парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34, участвовавший в прорыве Манесова моста в Праге под командованием Ивана Гончаренко, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Также историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152 и мотоциклами МВ-650. Перед проведением тренировки каждая машина будет тщательно продезинфицирована.

Еще одна утренняя тренировка пройдет 13 июня – также по 2-й Новосибирской. А начиная с 14 июня стартуют ночные тренировки пешей колонны на проспекте Ленина: движение перекроют с 20:00 по улицам Малышева и Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU