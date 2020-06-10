Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне

10 Июнь 2020 2020-06-10T00:56:56+03:00

Но веселый заезд закончился разборками с ГИБДД

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Да, на что только не готовы пойти блогеры ради новых подписчиков. Вот и в Екатеринбурге компания молодых ребят решила отпраздновать снятие режима самоизоляции и прокатилась по центру города…в бассейне.

Компанию парням составили две девушки в купальниках, все происходило под новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак». Проезжающие мимо автомобилисты с юмором отнеслись к такому пробегу.

Но вот у сотрудников ГИБДД поддержку герои не нашли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784117" frameborder="0"></iframe> По центру Екатеринбурга проехал прицеп с девушками и бассейном.Видео: предоставлено Константином Жуйковым

- Нам штраф не выписали, - рассказал «КП» организатор флешмоба, блогер Константин Жуйков. – Нас разогнали, пошли есть шаурму.

Он также отметил, что приглашенными девушки были профессиональные танцовщицы.

ИСТОЧНИК KP.RU