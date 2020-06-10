Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне
Да, на что только не готовы пойти блогеры ради новых подписчиков. Вот и в Екатеринбурге компания молодых ребят решила отпраздновать снятие режима самоизоляции и прокатилась по центру города…в бассейне.
Компанию парням составили две девушки в купальниках, все происходило под новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак». Проезжающие мимо автомобилисты с юмором отнеслись к такому пробегу.
Но вот у сотрудников ГИБДД поддержку герои не нашли.
По центру Екатеринбурга проехал прицеп с девушками и бассейном.Видео: предоставлено Константином Жуйковым
- Нам штраф не выписали, - рассказал «КП» организатор флешмоба, блогер Константин Жуйков. – Нас разогнали, пошли есть шаурму.
Он также отметил, что приглашенными девушки были профессиональные танцовщицы.
ИСТОЧНИК KP.RU