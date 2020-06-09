Напился под Рождество: беглый олигарх рассказал о встрече с Ефремовым в Лондоне
Смертельная авария, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, стала главной новостью этой недели. Как оказалось, в момент ДТП артист был под воздействием наркотиков. На него уже завели уголовное дело.
Но как выяснилось, о своем пристрастии к спиртному Ефремов демонстрирует не только за рулем в Москве, но и на зарубежных гастролях. Бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук рассказал о том, как он встретил актера пять лет назад в Лондоне.
Уральский олигарх Сергей Капчук: "Ефремов любил выпить задолго до ДТП"
- Русское Рождество. В русской православной церкви в районе Кнайтсбридж я встретил Ефремова. Поговорили недолго, он даже напрягся узнав мою историю. Сам рассказал, что у него в Лондоне живет и учится дочь. Он был сильно пьян, а я алкоголь не употребляю и не смог предложить ему продолжить вечер за рюмкой. Очень жаль что все так закончилось, - рассказал «КП»-Екатеринбург Сергей Капчук.
Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник, 8 июня, когда актер сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер.
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ИСТОЧНИК KP.RU