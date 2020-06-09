«Думайте трезвой головой»: звезда «Уральских пельменей» прокомментировал аварию с Ефремовым

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:09:32+03:00

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Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил известный актер театра и кино Михаил Ефремов.

- Будьте аккуратны, пожалуйста! Думайте трезвой головой! Берегите себя, жизнь одна! – написал Сергей Исаев у себя в Instagram.

Напомним, резонансное ДТП произошло накануне на Садовом кольце в Москве. На кадрах видео, которые снимали очевидцы сразу после ДТП, видно, что артист явно не трезв и с трудом разговаривает. Позже стало известно, что в крови звезды обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Но, как выяснилось, одним спиртным дело не ограничилось.

ИСТОЧНИК KP.RU