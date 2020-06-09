В Свердловской области начнут действовать дневные «часы тишины»

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:27:59+03:00

В скором времени станет запрещено шуметь с 13:00 до 15:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Депутаты свердловского Заксобрания одобрили законопроект о введении в регионе режима тишины. Он будет действовать с 13:00 до 15:00. Законопроект одобрили 9 июня.

С инициативой ввести в регионе штрафы за дневной шум выступил Евгений Куйвашев. Свердловский губернатор отмечал, что подобные ограничения действуют в других регионах.

Сейчас, согласно областному закону ответственность наступает за нарушение режима тишины в будние дни с 23:00 до 8:00, в пятницу, выходные и праздничные дни — с 18:00 до 11:00. Для физических лиц, нарушивших эти нормы, грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Должностные лица рискуют быть оштрафованными от одной тысячи рублей до пяти. Штраф для юридических лиц колеблется в размере от трех до семи тысяч рублей.

Теперь, после одобрения Заксобрания, документ осталось подписать Евгению Куйвашеву.

ИСТОЧНИК KP.RU