2020-06-09T16:52:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге завершились поиски 16-летней школьницы с татуировкой на шее

Девушка ушла из дома еще 3 июня
Евгений СТОЯНОВ
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Маму школьницы привлекли к административной ответственности. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуМаму школьницы привлекли к административной ответственности. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли 16-летнюю школьницу, пропавшую еще 3 июня. Днем девушка ушли из дома на улице Технической. С тех пор о ее местонахождении не было ничего известно. Родные пропавшей забили тревогу и обратились в полицию.

- Сегодня 9 июня сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 10 совместно с инспекторами ПДН территориального ОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли разыскиваемую 16-летнюю девушку возле одного из магазинов на улице Технической. Девушку доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспекторы ПДН опросили несовершеннолетнюю и установили, что она в течение шести дней гуляла по улицам города, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

К счастью, за шесть дней исчезновения девушка не попала в беду. Против нее не было совершено никаких преступлений. Полицейские провели с девушкой и ее родственниками профилактическую беседу. Силовики попросили не допускать впредь подобных ситуаций. Также маму девушки привлекли к административной ответственности за несвоевременное сообщение в МВД о розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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