2020-06-09T16:26:06+03:00
Общество

Когда в Свердловской области откроют детские секции на воздухе: отвечает Евгений Куйвашев

На такой вопрос губернатору пришлось ответить в ходе традиционного общения с уральцами в Instagram
Евгений СТОЯНОВ
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Губернатор заявил, что о возобновлении массовыми занятиями спортом пока говорить раноГубернатор заявил, что о возобновлении массовыми занятиями спортом пока говорить раноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о том, когда в регионе откроются детские секции, где школьники занимаются на улице. На этот вопрос Евгений Куйвашев ответил у себя в Instagram.

- Мы отменили в целом ограничения на работу организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Исключения составляют лишь спортивные секции в учреждениях дополнительного образования. Разрешен был и тренировочный процесс на открытых спортплощадках, - уточнил глава региона.

Он отметил, что в пока в области сохраняются ограничения по количеству спортсменов, занимающихся одновременно.

- Поэтому индивидуально тренироваться на воздухе дети могут, но о возобновлении массовых занятий спортом пока говорить рано, - написал Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Также губернатор ответил на вопросы уральцев о том, когда в регионе заработают рестораны и фитнес-центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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