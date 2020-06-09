Когда в Свердловской области откроют детские секции на воздухе: отвечает Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о том, когда в регионе откроются детские секции, где школьники занимаются на улице. На этот вопрос Евгений Куйвашев ответил у себя в Instagram.
- Мы отменили в целом ограничения на работу организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Исключения составляют лишь спортивные секции в учреждениях дополнительного образования. Разрешен был и тренировочный процесс на открытых спортплощадках, - уточнил глава региона.
Он отметил, что в пока в области сохраняются ограничения по количеству спортсменов, занимающихся одновременно.
- Поэтому индивидуально тренироваться на воздухе дети могут, но о возобновлении массовых занятий спортом пока говорить рано, - написал Евгений Куйвашев у себя в Instagram.
Также губернатор ответил на вопросы уральцев о том, когда в регионе заработают рестораны и фитнес-центры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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