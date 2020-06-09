Когда в Свердловской области откроют детские секции на воздухе: отвечает Евгений Куйвашев

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:26:06+03:00

Губернатор заявил, что о возобновлении массовыми занятиями спортом пока говорить рано Фото: Алексей БУЛАТОВ

На такой вопрос губернатору пришлось ответить в ходе традиционного общения с уральцами в Instagram

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о том, когда в регионе откроются детские секции, где школьники занимаются на улице. На этот вопрос Евгений Куйвашев ответил у себя в Instagram.

- Мы отменили в целом ограничения на работу организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Исключения составляют лишь спортивные секции в учреждениях дополнительного образования. Разрешен был и тренировочный процесс на открытых спортплощадках, - уточнил глава региона.

Он отметил, что в пока в области сохраняются ограничения по количеству спортсменов, занимающихся одновременно.

- Поэтому индивидуально тренироваться на воздухе дети могут, но о возобновлении массовых занятий спортом пока говорить рано, - написал Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Также губернатор ответил на вопросы уральцев о том, когда в регионе заработают рестораны и фитнес-центры.

ИСТОЧНИК KP.RU