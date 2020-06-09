2020-06-09T16:40:48+03:00
Общество

«Людям надоела показуха»: свердловчане высказали свое мнение о мерах по противодействию коронавирусу в Инстаграме губернатора

У жителей региона вызвало вопрос, кто будет следить за работой магазинов, которым разрешили открыться
Илья МОХОВ
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Теперь горожане вновь могут ходить во многие магазины, которые были закрыты больше двух месяцев.Теперь горожане вновь могут ходить во многие магазины, которые были закрыты больше двух месяцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе особый режим в Свердловской области был ослаблен. Например, теперь в нашем регионе могут работать магазины площадью до 400 квадратных метров. Однако это послабление вызвало много вопросов у горожан, которые они адресовали губернатору Евгению Куйвашеву. Вот один из них, опубликованных в Instagram главы региона:

«Вы открыли магазины до 400 кв. метров. Кто будет следить за ними? Кто с них будет требовать выполнения всех ваших правил? Людям надоела уже вся эта показуха, пора уже давно от слов переходить к делу, а не пыль в глаза кидать»

Губернатор по традиции ответил на вопрос на своей странице в Instagram. Евгений Куйвашев сказал, что все очень устали от ситуации с коронавирусом, причем не только в Свердловской области, но и во всем мире, а также, что чувство опасности у людей со временем может притупляться.

- Отсюда и нежелание многих людей, в отдельных случаях даже демонстративное, следовать предписаниям санитарных врачей, - ответил Евгений Куйвашев. - Тем не менее, мы ориентируемся не на чье-то субьективное желание сохранить или снять все ограничения, а на объективные показатели текущей эпидемиологической обстановки, потому и снимаем запреты постепенно.

Также глава региона добавил, что сейчас в Свердловской области будет усиливаться работа контрольных групп, которые станут контролировать, как соблюдаются указы, призванные ограничить распространение болезни.

- Отношение к нарушителям будет самое строгое – их работу будем останавливать до конца действия ограничительных мер, - добавил Евгений Куйвашев. - И обижаться будет не на кого. В четверг на заседании регионального оперативного штаба посмотрим первые итоги работы групп по контролю за магазинами до 400 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Людям надоела показуха»: свердловчане высказали свое мнение о мерах по противодействию коронавирусу в Инстаграме губернатора
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