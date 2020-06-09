2020-06-09T16:21:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Откроют ли ЗАГСы в Свердловской области и Екатеринбурге до 1 июля: отвечает губернатор

Евгений Куйвашев рассказал о втором этапе снятия ограничений
Юлия СТАЛИНА
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Сегодня глава региона рассказал, когда начнут работать ЗАГСы.Сегодня глава региона рассказал, когда начнут работать ЗАГСы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области и Екатеринбурге по-прежнему не работают ЗАГСы. Но с 9 июня в регионе губернатор Евгений Куйвашев снял часть ограничений и разрешил работать непродовольственным магазинам с отдельным входом. Сегодня глава региона рассказал, когда начнут работать ЗАГСы и случится ли это до 1 июля.

- Свою деятельность отделы записи актов гражданского состояния полностью не прекращали. Также продолжали регистрировать браки и разводы. В связи с коронавирусом для посетителей стала обязательна предварительная записать. Молодоженам пришлось отказаться от многолюдных торжественных церемоний. Как только эпидемиологическая обстановка позволит нам еще больше ослабить режим, мы вернемся к массовым мероприятиям и тогда ЗАГСы начнут работать в привычном режиме, - сказал Евгений Владимирович.

Также, Евгений Куйвашев сообщил, когда в регионе откроются фитнес-клубы и рестораны. Губернатор намекнул в соцсетях на скорое возвращение к прежней жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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