Откроют ли ЗАГСы в Свердловской области и Екатеринбурге до 1 июля: отвечает губернатор

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:21:45+03:00

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В Свердловской области и Екатеринбурге по-прежнему не работают ЗАГСы. Но с 9 июня в регионе губернатор Евгений Куйвашев снял часть ограничений и разрешил работать непродовольственным магазинам с отдельным входом. Сегодня глава региона рассказал, когда начнут работать ЗАГСы и случится ли это до 1 июля.

- Свою деятельность отделы записи актов гражданского состояния полностью не прекращали. Также продолжали регистрировать браки и разводы. В связи с коронавирусом для посетителей стала обязательна предварительная записать. Молодоженам пришлось отказаться от многолюдных торжественных церемоний. Как только эпидемиологическая обстановка позволит нам еще больше ослабить режим, мы вернемся к массовым мероприятиям и тогда ЗАГСы начнут работать в привычном режиме, - сказал Евгений Владимирович.

Также, Евгений Куйвашев сообщил, когда в регионе откроются фитнес-клубы и рестораны. Губернатор намекнул в соцсетях на скорое возвращение к прежней жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU