Работникам уральского МУПа задолжали пять миллионов

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:19:36+03:00

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В Тавде, что в Свердловской области, работникам МУП «Тавдинские инженерные системы» не выплатили порядка 4,9 миллиардов рублей. Организация предоставляет услуги по теплоснабжению, а также холодному и горячему водоснабжению. В связи с этим городская прокуратура начала проверку.

- Установлено, что на предприятии перед 309 работниками образовалась задолженность по выплате зарплаты за апрель 2020 года на сумму свыше 4,9 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями ведомство обратилось в суд с требованием выплатить всем работникам зарплату, а директору внесло представление с требованием об устранении нарушений закона. И только после этого сотрудникам перечислили все задолженные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU