2020-06-09T15:19:36+03:00
Общество

Работникам уральского МУПа задолжали пять миллионов

За апрель деньги не выплатили 39 сотрудникам
Мария Трапезникова
Поделиться:
Работникам уральского МУПа задолжали пять миллионовРаботникам уральского МУПа задолжали пять миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тавде, что в Свердловской области, работникам МУП «Тавдинские инженерные системы» не выплатили порядка 4,9 миллиардов рублей. Организация предоставляет услуги по теплоснабжению, а также холодному и горячему водоснабжению. В связи с этим городская прокуратура начала проверку.

- Установлено, что на предприятии перед 309 работниками образовалась задолженность по выплате зарплаты за апрель 2020 года на сумму свыше 4,9 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями ведомство обратилось в суд с требованием выплатить всем работникам зарплату, а директору внесло представление с требованием об устранении нарушений закона. И только после этого сотрудникам перечислили все задолженные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда в Свердловской области откроют детские секции на воздухе: отвечает Евгений Куйвашев
«Людям надоела показуха»: свердловчане раскритиковали губернатора Куйвашева за меры по коронавирусу
Откроют ли ЗАГСы в Свердловской области и Екатеринбурге до 1 июля: отвечает губернатор
Работникам уральского МУПа задолжали пять миллионов
Встреча с неизведанным: MAMONT приглашает искателей приключений
За выходные на свердловских трассах поймали 150 пьяных водителей
В Нижнем Тагиле на рубль подорожает проезд в трамвае
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Дорожники нанесли новую разметку на 2,6 тысяч километров уральских трасс
Вышли на финишную прямую: в Шарташском парке построили спортплощадки и поля для мини-футбола
Врачам ГКБ №40 Екатеринбурга подарили новые рентгенаппараты для COVID-пациентов
Ставки ниже: УБРиР сделал ипотеку доступнее
Как будут работать санатории в Екатеринбурге и Свердловской области: рассказывает вице-губернатор
Свердловская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом
Клиенты СвЖД смогут доставлять небольшие партии грузов в «грузовых шаттлах»
Стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19
Устроил бизнес на дому: в Екатеринбурге поймали наркоторговца
Уральца будут судить за плагиат чужого бренда
В Екатеринбурге скорректировали бюджет на 2020 год