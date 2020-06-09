2020-06-09T15:11:26+03:00
Общество

Встреча с неизведанным: MAMONT приглашает искателей приключений

Каждый год некоммерческий фонд MAMONT организует необычные и захватывающие экспедиции
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Фото: MAMONT CAMPФото: MAMONT CAMP
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Каждый год некоммерческий фонд MAMONT организует необычные и захватывающие экспедиции и путешествия в самые отдаленные и труднодоступные уголки нашей страны.

Вместе с MAMONT CAMP мы открываем новые территории, исследуем местную природу, испытываем дух на прочность. Задача MAMONT CAMP показать красоту и значимость регионов России, привлечь внимание к проблемам сохранения природы, а также напомнить об истинных человеческих ценностях, часто скрытых от нас за суетой мегаполиса.

На нашей карте уже отмечены Шантарские острова, плато Путорана, Кольский полуостров и Карелия. В этом году команда Mamont Camp отправится покорять мистический Горный Алтай.

Если ты готов бросить себе вызов и встретиться с неизведанным, прими участие в конкурсе и получи место в команде MAMONT CAMP 2020.

Говорят, Алтай покоряется лишь храбрецам, к которым благосклонны духи природы. Это правда – только отважным путешественникам Алтай открывает чудеса своих самых красивых мест.

Нас ждет шесть дней свободы и приключений в одном из самых мистических мест на Земле.

Команде предстоит преодолеть сотни километров по бездорожью, пересечь крутые перевалы и бурные реки, почувствовать настоящую дикую природу и пробудить в себе дух первооткрывателя. А в конце каждого дня мы сможем наблюдать за звездами из прозрачных белых шатров MAMONT CAMP, слушать ветер и делиться впечатлениями о пройденном пути.

MAMONT CAMP — это также незабываемый гастрономический эксперимент с участием известных шеф-поваров. Вместе с командой участников им предстоит добывать ингредиенты для ужина в диких условиях, а затем прямо на костре готовить авторские блюда, рецепты которых навеяны местной природой и традициями Алтайского края.

Экспедиция планируется с 10 по 22 августа 2020 года. *

Побороться за место в команде может любой желающий старше 21 года.

Для этого с 15 мая по 30 июня нужно выложить фото из самого запоминающегося путешествия на своей странице в социальной сети (Vkontakte, Facebook, Instagram) с обязательным указанием хештэгов #хочувмамонткемп2020 и #chooseadventure и рассказать о своем уникальном таланте, который поможет в экспедиции.

Знаешь больше 100 песен под гитару? Умеешь ориентироваться на местности, собирать палатку за 5 минут или делать плот из подручных материалов? Расскажи, почему именно ты должен стать частью команды отважных путешественников MAMONT CAMP 2020.

Обязательное условие – твоя страница в социальной сети должна быть открыта на период проведения конкурса. Результаты будут опубликованы на сайте www.chooseadventure.ru 7 июля 2020 г.

* Возможен перенос дат на более поздние в связи с ограничениями из-за covid-19. Точные даты будут названы победителям конкурса. Полные правила конкурса — по ссылке.

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