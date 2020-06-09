За выходные на свердловских трассах поймали 150 пьяных водителей

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:49:56+03:00

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За минувшие выходные в Свердловской области полицейские в ходе традиционных рейдов поймали 150 пьяных водителей. Причем 25 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвую езду, теперь на них завели уголовные дела.

Кроме того, инспекторы ГИБДД поймали 218 водителей, у которых либо не было прав, либо документов их попросту лишили. Теперь им грозит крупный штраф и административный арест.

- Зачастую водители, управляющие транспортными средствами в нетрезвом виде, не осознают опасности своего поведения и угрозы, которую они создают для других участников дорожного движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Одного нарушителя задержали рано утром в Талице: мужчина управлял «ВАЗ», он ехал с двумя пассажирами – женой и полуторагодовалым ребенком. Полицейские выяснили, что прав у водителя не было, а медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Еще одного хулигана поймали в Ирбите – результат освидетельствования в выдыхаемом воздухе составил 2.000 мл/л.

На первого водителя завели уголовное дело, на второго составили административный материал. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU