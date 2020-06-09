2020-06-09T14:27:49+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле на рубль подорожает проезд в трамвае

Такое постановление опубликовала РЭК
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле на рубль подорожает проезд в трамваеВ Нижнем Тагиле на рубль подорожает проезд в трамваеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле с 1 июля увеличивается стоимость проезда в трамваях – постановлением Региональной энергетической комиссии (РЭК) он составит 21 рубль. Напомним, что сейчас, согласно официальному сайту МУП «Тагильский трамвай», проезд составляет 20 рублей. То есть, подорожает он ровно на 1 рубль.

Согласно документации, опубликованной на портале правовой информации Свердловской области, отмечается, что новый установленный тариф является максимальным и не может понижаться перевозчиками исходя из экономической целесообразности.

Фото: официальная документация

Фото: официальная документация

Кроме того, согласно сайту «Тагильского трамвая», с 1 июля изменятся цены и на проездные билеты: на полный месяц они подорожают на 100 рублей, на полмесяца – на 50 рублей. А однодневный билет подешевеет с 80 рублей до 50 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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