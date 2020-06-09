Дорожники нанесли новую разметку на 2,6 тысяч километров уральских трасс

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:40:08+03:00

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Дорожники Свердловской области нанесли новую разметку на 2,6 тысяч километров региональных трасс – это 41% от запланированного объема. На эти цели выделено порядка 1,6 миллиардов рублей.

По словам замначальника управления автомобильных дорог региона Олега Мелехова, в первую очередь свежая краска наносится на наиболее «популярные» у водителей дороги, на которых высокая интенсивность движения. Среди них – кольцовская, режевская, полевская дороги и серовский тракт. Каждый год объемы наносимой разметки увеличиваются примерно на 30%.

Фото: региональный департамент информполитики

- Разметка из термопластика обладает большей долговечностью по сравнению с краской. Она держится на проезжей части больше года. Поэтому термопластиком выполняется осевая разметка, на которую приходится наибольшая нагрузка, - рассказал мастер строительно-монтажных работ АО «Мелиострой» Игорь Волков.

Для лучшего светоотражения разметки в пластическую массу добавляются микроскопические стеклошарики, которые отлично преломляют и возвращают свет фар.

ИСТОЧНИК KP.RU