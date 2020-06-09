2020-06-09T12:57:21+03:00
Общество

Вышли на финишную прямую: в Шарташском парке построили спортплощадки и поля для мини-футбола

Закончить благоустройство планируется в декабре 2020 года
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитики регионаФото: департамент информполитики региона
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В Шарташском лесопарке Екатеринбурга полным ходом идет благоустройство. На сегодняшний день в нем уже построены три волейбольные площадки и поля для мини-футбола. Рабочие уже залили бетонное основание пирса. На складах ждут установки скульптуры для палеопарка, а также оборудование для детских и спортивных площадок – в том числе и для спецплощадки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Уже в этом году мы будем принимать готовые объекты первого отрезка велопешеходной дорожки и всех объектов благоустройства, - рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Фото: департамент информполитики региона

Фото: департамент информполитики региона

В результате благоустройства в парке будет капитально отремонтирована дорога на участке протяженностью 4,2 километра. А на «тропе здоровья» протяженностью 5,6 километров разместятся восемь спортивных станций. Окончание работ назначено на декабрь 2020 года.

Напомним, что мастер-план разрабатывает архитектурная мастерская «Городское планирование», которая не так давно показала эскизный проект того, как будет выглядеть обновленный лесопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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