2020-06-09T12:40:47+03:00
Общество

Врачам ГКБ №40 Екатеринбурга подарили новые рентгенаппараты для COVID-пациентов

Благодаря ним медики смогут обследовать значительно больше людей
Мария Трапезникова
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Фото: региональный оперштабФото: региональный оперштаб
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Рентгенологам ГКБ №40 в Екатеринбурге, где лечат большинство заболевших коронавирусом, подарили два новых мобильных рентгенаппарата. С ними делать снимки врачам будет гораздо удобнее: раньше за один заход лаборант мог снять грудную клетку у пяти больных, потому что емкость кассеты не позволяла сделать больше. Из-за этого в «красную» зону приходилось входить и выходить по несколько раз, каждый из них переодеваясь и дезинфицируя пластины.

- Новый детектор может работать без подзарядки четыре часа подряд и вместить 150 снимков в разной проекции, - рассказали в оперштабе. – А новый сервер ГКБ №40 дает возможность работать со снимками на любом рабочем месте, чтобы описать или обсудить с коллегами особенности патологии.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано почти восемь тысяч заболевших COVID-19. Из этого числа больше трех тысяч пациентов удалось выписать, еще 46 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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