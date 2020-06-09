Ставки ниже: УБРиР сделал ипотеку доступнее

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:21:27+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по всем стандартным программам ипотеки. Теперь клиенты могут взять кредит на покупку квартиры в строящемся или уже готовом доме, а также на рефинансирование ипотеки от 8,4% годовых. Минимальная ставка на ипотеку с материнским капиталом составляет 8,9%. Кроме того, клиентам банка предоставляется возможность взять кредит под залог объекта недвижимости с годовой ставкой от 11,25%.

На годовую ставку по ипотеке влияет ряд факторов, в том числе является ли клиент участником зарплатного проекта в банке, какой предполагается первоначальный взнос, оформляется ли комплексное страхование, а также какова сумма кредита. Кроме того, снизить ставку по ипотеке на 0,5% можно при участии в акции «Бери больше — плати меньше», которая помимо охвата ипотечных программ строящегося и готового жилья распространилась также и на рефинансирование. Чтобы получить скидку к базовой ставке, нужно, чтобы сумма кредита начиналась от 2 млн рублей, а первоначальный взнос был не менее 20,01%.

Так, минимальная ставка 8,4% годовых действует по кредиту на покупку строящегося и готового жилья, а также на рефинансирование, если заемщик является участником зарплатного проекта банка и участвует в акции «Бери больше — плати меньше», без акции для такого клиента ставка будет начинаться от 8,9%, при отсутствии зарплатного проекта — от 9,15%.

«Чтобы сделать ипотеку доступнее в нынешних экономических условиях, мы снизили ставки по всем стандартным программам от 0,5 до 0,85 п.п. А кроме этого, дали возможность нашим клиентам проводить рефинансирование ипотеки по акции и получать дополнительную скидку. Банк также предлагает льготную программу «Ипотека с господдержкой», по которой минимальная годовая ставка по кредиту начинается от 5,99%. Так что теперь наши клиенты имеют разные варианты для достижения цели в зависимости от своих возможностей и желаемого объекта недвижимости», — отмечает руководитель ипотечного направления УБРиР Анна Севостьянова.

Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка, на сайте или по телефону горячей линии: 8-800-1000-200.