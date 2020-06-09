Как будут работать санатории в Екатеринбурге и Свердловской области: рассказывает вице-губернатор
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о поэтапном снятии ограничений. Согласно нему, с сегодняшнего дня, 9 июня, могут работать непродовольственные магазины, у которых есть отдельные входы с улицы. Кроме того, в указе прописано, что возобновляют свою деятельность и санатории. Но только те, у кого есть специальная лицензия на медицинскую помощь.
Во время брифинга оперштаба вице-губернатор Павел Креков рассказал, как в них будет проходить лечение и оздоровление. Все меры санитарной безопасности, конечно, будут обязательно сохранены.
- Нам сейчас очень нужно, чтобы через санатории прошло максимальное количество людей, потому что осень – есть осень. Это всплеск респираторно-вирусных заболеваний, возможно, и «ковидных», - объяснил Павел Креков. – Все меры санбезопасности прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора.
Согласно им, все пациенты и сотрудники перед приходом будут тестироваться на COVID-19. Без справки об отсутствии коронавируса никого за стены санатория не пустят. В учреждениях будет сохранен масочный режим, а также социальная дистанция во время питания и на всех процедурах.
- Все должны будут приходить в строго определенное время, чтобы избежать очередей и скученности, - добавил вице-губернатор. – Но, тем не менее, люди будут проходить процедуры. Это поможет снизить эмоциональную нагрузку и укрепить иммунитет.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано почти восемь тысяч заболевших коронавирусом. Из этого числа больше трех тысяч полностью поправились, еще 46 человек погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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