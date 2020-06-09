2020-06-09T12:06:03+03:00
Общество

Свердловская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом

Каждый день медики обследуют больше 10 тысяч человек
Мария Трапезникова
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Свердловская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом за суткиСвердловская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом за суткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 242 заболевших. Большая часть из них – в Екатеринбурге. Всего же в регионе с начала пандемии диагноз подтвердился почти у восьми тысяч человек. По словам вице-губернатора Павла Крекова, Средний Урал вышел на плато по числу новых заболевших за сутки.

- Заболеваемость у нас стабилизировалась. Мы вышли на уверенное плато, поэтому нам не надо допустить новых всплесков, - заявил вице-губернатор. – За сутки мы сейчас обследуем больше 10 тысяч. В целом, ситуация в регионе спокойная.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о поэтапном снятии ограничений. Согласно нему, начиная с сегодняшнего дня могут снова открыться непродовольственные магазины, у которых есть свои входы с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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