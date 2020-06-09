Клиенты СвЖД смогут доставлять небольшие партии грузов в «грузовых шаттлах»

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:52:56+03:00

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Клиенты Свердловской магистрали смогут перевозить небольшие партии грузов в так называемых «грузовых шаттлах». Новая логистическая услуга разработана на сети железных дорог ОАО «РЖД» на базе сервиса «Грузовой экспресс» и позволяет существенно повысить скорость и обеспечить доставку отправок точно в срок (включая первую и последнюю мили).

В настоящее время на СвЖД предварительно определены точки консолидации грузов – станции Екатеринбург-Сортировочный, Пермь-Сортировочная и Войновка. Формируется пул потенциальных грузоотправителей. Планируется, что первые ускоренные поезда отправятся на станции Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог.

Напомним, сервис «Грузовой экспресс» рассчитан, прежде всего, на предприятия малого и среднего бизнеса. Он дает возможность бронирования места для груза в сборном грузовом поезде и перевозку по расписанию.

Новая технология предусматривает консолидацию небольших отправок с разных станций («шаттлами») в отдельный поезд («грузовой экспресс»), его ускоренное продвижение по специальному расписанию до крупного транспортного узла и дальнейшее «распыление» (также «шаттлами») по конечным пунктам назначения.

Оператором «грузовых шаттлов» – АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД») уже реализованы первые отправки (в частности, партия сборных грузов была доставлена из Московского региона в Новосибирск). По оценке специалистов, спрос на «грузовые шаттлы» ожидается со стороны отправителей товаров народного потребления, металлоконструкций, различных сборных грузов, продукции химической и нефтехимической отраслей. В качестве точек зарождения и погашения грузопотоков, кроме Москвы и Новосибирска, также тестируются Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и Екатеринбург – крупные центры, куда приходят грузы самой широкой номенклатуры и развозятся по городам ближайших регионов.