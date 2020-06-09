2020-06-09T12:17:04+03:00
Общество

Стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19

Регион вышел на плато по числу новых заболевших за сутки
Мария Трапезникова
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Стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19Стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжает сохраняться стабильный прирост новых заболевших за сутки – каждый день примерно по 250 человек. На сегодняшний день в регионе число заболевших почти достигло отметки в восемь тысяч, при этом больше трех тысяч полностью вылечились, еще 46 человек погибли.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время брифинга оперштаба назвал примерную дату запуска вакцины от коронавируса.

- Появление вакцины предполагается осенью. Но это зависит от скорости и качества проведения испытаний. Пока что об этом говорить рано, наверное, - рассказал Павел Креков.

По его словам, Средний Урал вышел на «уверенное плато» по числу заболевших за сутки. В связи с этим вчера губернатором Евгением Куйвашевым был подписан указ о поэтапном смягчении самоизоляции. Напомним, с сегодняшнего дня работать могут непродовольственные магазины, у которых есть отдельный вход с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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