Стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19
В Свердловской области продолжает сохраняться стабильный прирост новых заболевших за сутки – каждый день примерно по 250 человек. На сегодняшний день в регионе число заболевших почти достигло отметки в восемь тысяч, при этом больше трех тысяч полностью вылечились, еще 46 человек погибли.
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время брифинга оперштаба назвал примерную дату запуска вакцины от коронавируса.
- Появление вакцины предполагается осенью. Но это зависит от скорости и качества проведения испытаний. Пока что об этом говорить рано, наверное, - рассказал Павел Креков.
По его словам, Средний Урал вышел на «уверенное плато» по числу заболевших за сутки. В связи с этим вчера губернатором Евгением Куйвашевым был подписан указ о поэтапном смягчении самоизоляции. Напомним, с сегодняшнего дня работать могут непродовольственные магазины, у которых есть отдельный вход с улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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