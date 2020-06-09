Устроил бизнес на дому: в Екатеринбурге поймали наркоторговца

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:19:32+03:00

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В начале июня полицейские Екатеринбурга поймали мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. При нем нашли полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Последующее исследование показало, что это был мефедрон весом около 0,5 граммов. Мужчина рассказал, что получил наркотик от своего знакомого.

Оперативники ОНК заглянули в гости к продавцу – в его квартире находились несколько человек. У одного из них нашли пакетики с наркотиками весом в 13 граммов.

- Выяснилось, что перед задержанием в квартиру пришел знакомый хозяина и попросил дать ему наркотики в долг, так как необходимой для покупки суммы у него нет. После получения мефедрона знакомый сразу же употребил часть и ушел, после чего был задержан, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – На граждан завели уголовные дела.

Следствие считает, что раньше хозяин квартиры и сам употреблял наркотики, однако через некоторое время решил «завязать» и стал продавать их своим знакомым. По данным полиции, сбыт проходил через «закладки» и лично из рук в руки. Деньги он получал наличными или на карту.

На мужчину завели уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU